La acción de los futbolistas chilenos en Europa durante este fin de semana

Este fin de semana se juega una nueva jornada de las ligas europeas y los chilenos seguirán viendo acción en sus respectivos equipos.

Revisa la acción de los chilenos en Europa:

Sábado 12 de diciembre

Liga turca

Hatayspor 3-1 Fatih Karagumruk (Enzo Roco), Finalizado.

1-0: 11' Selim Ilgaz (HAT); 1-1: 65' Jimmy Durmaz (KAR); 2-1: 75' Aaron Boupendza (HAT); 3-1: 83' Aaron Boupendza (HAT)

Serie A

Crotone (Luis Rojas) 4-1 Spezia Calcio. Finalizado.

1-0: 7' Junior Messias (CRO); 1-1: 18' Diego Farías (SPE); 2-1: 49' Arkadiusz TReca (CRO); 3-1: 56' Eduardo Henrique (CRO); 4-1: 90+6' Junior Messias (CRO)

Liga francesa

Olympique de Marsella 0-0 Monaco (Guillermo Maripán, suplente). Primer tiempo.

Domingo 13 de diciembre

Serie A

Cagliari vs. Inter de Milán (Arturo Vidal y Alexis Sánchez). 08:30 horas.

Atalanta vs. Fiorentina (Erick Pulgar). 11:00 horas.

Bologna (Gary Medel) vs. AS Roma. 11:00 horas.

Liga española

Real Betis (DT. Manuel Pellegrini y Claudio Bravo) vs. Villarreal. 12:15 horas.

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Hoffenheim. 14:00 horas.