La agenda de los chilenos en el exterior para el tercer fin de semana de enero

Llegó el tercer fin de semana de enero y los futbolistas chilenos siguen compitiendo en sus respectivas competencias, mientras algunos disputan amistosos para alistar sus temporadas.

Revisa la agenda de los chilenos en el exterior:

Viernes 18 de enero

Liga turca

Akhisarspor vs. Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco), 14:30 horas.

Liga española

Getafe vs. Alavés (Guillermo Maripán), 17:00 horas.

Liga portuguesa

Vitoria de Guimaraes vs. Benfica (Nicolás Castillo), 18:15 horas.

Argentina, amistosos de verano

Independiente (Pedro Pablo Hernández y Francisco Silva) vs. Gimnasia, 22:10 horas.

Sábado 19 de enero

Liga mexicana

Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar) vs. Veracruz (Bryan Carrasco y Joe Abrigo), 00:00 horas.

Puebla vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 00:00 horas.

Amistoso internacional

Austria Viena (Cristian Cuevas) vs. Ried, 09:00 horas.

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Sivasspor, 10:00 horas.

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Borussia Mönchengladbach, 11:30 horas.

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Werder Bremen, 11:30 horas.

Liga inglesa

Bournemouth vs. West Ham (Manuel Pellegrini), 12:00 horas.

Manchester United (Alexis Sánchez) vs. Brighton, 12:00 horas.

Liga portuguesa

Belenenses vs. Tondela (Juan Delgado), 12:30 horas.

Liga italiana

Udinese vs. Parma (Francisco Sierralta), 14:00 horas.

Argentina, amistosos de verano

Newell's Old Boys vs. Vélez Sarfield (Pablo Galdames), 19:00 horas.

Racing (Marcelo Díaz, Eugenio Mena, Gabriel Arias) vs. Rosario Central (Alfonso Parot), 22:10 horas.

Liga mexicana

América vs. Pachuca (Angelo Sagal y Víctor Dávila), 22:00 horas.

Domingo 20 de enero

Liga mexicana

Tigres (Eduardo Vargas) vs. Cruz Azul (Igor Lichnovsky), 00:00 horas.

Liga inglesa

Huddersfield vs. Manchester City (Claudio Bravo), 10:30 horas.

Liga italiana

Spal vs. Bologna (Erick Pulgar), 11:00 horas.

Liga mexicana

Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez) vs. Atlas (Lorenzo Reyes), 15:00 horas.

Lobos PUAP (Bryan Rabello) vs. Necaxa (Felipe Gallegos, Marcelo Allende, Bryan Carvallo, Pedro Campos y Martín Lara), 19:00 horas.

Chivas vs. Toluca (Osvaldo González), 21:30 horas.

León (Jean Meneses y Dylan Zúñiga) vs. Tijuana, 23:00 horas.

Campeonato Paulista

Corinthians (Angelo Araos) vs. Sao Caetano, 16:00 horas.

Liga española

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Leganés, 16:45 horas.

Campeonato Carioca

Cabofriense vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 18:00 horas.

Lunes 21 de enero

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Espanyol, 17:00 horas.