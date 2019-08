La agenda de los chilenos por el mundo para este fin de semana

Este fin de semana, los chilenos verán acción en sus respectivas ligas. Como novedad, tendremos el arranque de la liga italiana en la que juegan los nacionales Erick Pulgar y Francisco Sierralta.

Revisa acá todos los horarios

Viernes 23 de agosto

Liga turca

Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco) vs. Goztepe, 13:30 horas.

Liga de Arabia Saudita

Al-Ittihad FC (Luis Jiménez, Carlos Villanueva y José Luis Sierra -DT-) vs. Al-Raed, 13:50 horas.

Liga mexicana

Veracruz (Bryan Carrasco) vs. Atlético San Luis, 20:00 horas.

Morelia (Rodrigo Millar y Sebastián Vegas) vs. Pumas (Martín Rodríguez y Felipe Mora), 22:00 horas.

Santos Laguna (Diego Valdés) vs. Monterrey, 22:00 horas.

Sábado 24 de agosto

Segunda divisón de Alemania

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Fürth, 07:00 horas.

Liga alemana

Dusseldorf vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 09:30 horas.

Liga inglesa

Manchester United (Alexis Sánchez) vs. Crystal Palace, 10:00 horas.

Watford vs. West Ham United (Manuel Pellegrini), 10:00 horas.

Liga española

Osasuna vs. Eibar (Fabián Orellana), 11:00 horas.

Liga uruguaya

Racing Montevideo vs. Montevideo Wanderers (Christian Bravo), 14:00 horas.

Liga argentina

Vélez (Pablo Galdames) vs. Newell's, 14:30 horas.

Independiente (Pedro Pablo Hernández, lesionado) vs. Colón, 19:00 horas. a

Liga italiana

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Napoli, 14:45 horas.

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Kasimpasa, 14:45 horas.

Basaksehir vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 14:45 horas.

Liga boliviana

San José (Miguel Ponce -DT-) vs. Real Potosí, 17:15 horas.

Liga mexicana

Querétaro vs. León (Jean Meneses), 18:00 horas.

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Puebla, 20:00 horas.

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Atlas (Lorenzo Reyes), 20:00 horas.

Tigres (Eduardo Vargas) vs. América (Nicolás Castillo, lesionado), 22:05 horas.

Liga colombiana

Junior (Matías Fernández) vs. Once Caldas, 18:00 horas.

Liga de Estados Unidos

Real Salt Lake vs. Colorado Rapids (Diego Rubio), 22:00 horas.

Domingo 25 de agosto

Liga inglesa

Bournemouth vs. Manchester City (Claudio Bravo), 09:00 horas.

Liga argentina

Godoy Cruz vs. Estudiantes (Gonzalo Jara y Juan Fuentes), 10:00 horas.

Central Córdoba vs. Racing (Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena), 14:30 horas.

River Plate (Paulo Díaz) vs. Talleres, 16:45 horas.

Liga española

Alavés (Guillermo Maripán) vs. Espanyol, 11:00 horas.

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Real Betis, 15:00 horas.

Liga portuguesa

Santa Clara vs. Belenenses (Simón Ramírez), 11:00 horas.

Liga italiana

Udinese (Francisco Sierralta) vs. AC Milan, 12:00 horas.

Liga uruguaya

Juventud (Gonzalo Reyes) vs. Nacional, 14:00 horas.

Liga colombiana

Patriotas vs. Atl. Bucaramanga (Jean Paul Pineda), 14:45 horas.

Liga mexicana

Chivas vs. Necaxa (Felipe Gallegos, Claudio Baeza, Juan Delgado

Liga brasileña

Avaí vs. Corinthians (Angelo Araos), 18:00 horas.

Liga canadiense

Edmonton vs. York 9 (Rodrigo Gattas), 18:00 horas.

Liga boliviana

Blooming vs. Always Ready (Raúl Olivares), 19:3 horas.

Liga de Estados Unidos

FC Dallas vs. Houston Dynamo (José Bizama), 20:00 horas.

Lunes 26 de agosto

Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Chapecoense, 19:00 horas.