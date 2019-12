La agenda de los futbolistas chilenos en el exterior para la penúltima semana del año

Penúltima semana del año y el fútbol internacional sigue disputándose. Es por esto que los chilenos se mantienen con acción, sumando minutos en las ligas que no se detendrán esta semana.

Lunes 23 de diciembre

Liga turca

Denizlispor vs. Alanyaspor (Junior Fernandes), 14:00 horas.

Miércoles 25 de diciembre

Liga boliviana

The Strongest vs. Always Ready (Raúl Olivares), 17:00 horas.

Jueves 26 de diciembre

Liga inglesa

Crystal Palace vs. West Ham (Manuel Pellegrini), 12:00 horas.

Liga mexicana

Monterrey vs. América (Nicolás Castillo), 23:36 horas.

Viernes 27 de diciembre

Liga turca

Besiktas (Enzo Roco) vs. Genclerbirligi, 14:30 horas.

Liga inglesa

Wolverhampton vs. Manchester City (Claudio Bravo), 16:45 horas.