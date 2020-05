Nicolás Castillo: Hoy le doy más importancia a la vida y a mi familia

El delantero nacional Nicolás Castillo se refirió a la lamentable situación de salud que vivió hace unos meses en México, sufriendo una trombosis en su pierna derecha, que lo tendrá hasta 2021 inactivo.

"En las primeras tres operaciones siempre estuve con atención en la clínica, la única que sentí fuerte fue cuando me dieron de alta y la pierna me sangraba mucho, perdí cerca de dos litros y medio de sangre. La vi bastante difícil, fue muy duro", contó en diálogo con ESPN Nexo.

Entregando más detalles, añadió que "debía operarme del cuádriceps, era una operación sencilla, y en el postoperatorio pasó lo que sabemos (trombosis). Sentía que la pierna me quería explotar. No sentía el tobillo, me asusté mucho y cuando llega una doctora, solo escuché 'salgan todos' y 'quirófano'".

"Hoy le doy más importancia a la vida. Yo era muy autoexigente conmigo mismo. Antes jugaba mal y estaba toda la semana pensando en el partido. Vivo la vida más alegre, con mi familia, y eso es lo que más valoro", dijo

"La lesión que me operé primero fue por no haber parado pese a que tenía una lesión, entonces es un aprendizaje que me llevo para toda mi vida", agregó el ex Universidad Católica, quien sobre su vuelta a los trabajos en casa mencionó que "fue un día muy esperado, por meses lo esperé. Tocar una pelota me pone muy contento, aunque sea en un ejercicio con una muralla".

En la misma línea señaló que "estoy agradecido por todas las personas que fueron a verme y del club que me acompañó desde el día uno. América se contactó con mi papá para poner a mi hijo en la foto (oficial del club). Me emocionó, fue un momento muy lindo, mis compañeros se sacaban selfies con él. Me dio mucha fuerza eso".