Santos Laguna con Diego Valdés clasificó a la liguilla para los play-offs en México

El destacado volante nacional Diego Valdés jugó todo el partido en el deslucido empate 0-0 de Santos Laguna contra Atlético San Luis, que lo clasificó a la liguilla para los play-offs en la liga mexicana.

En un duelo disputado en el Estadio Corona de Torreón, por la última fecha de la fase regular, ambos elencos se conformaron con la igualdad y volverán a medirse por un cupo en la postemporada.

Además, Pumas UNAM derrotó por 4-3 a Cruz Azul en un partidazo y también ambos elencos estarán en la liguilla.

Los clasificados a los play-offs:

1. América

2. Atlas

3. León (Jean Meneses y Víctor Dávila)

4. Tigres UANL

Los duelos de liguilla:

(5) Santos Laguna (Diego Valdés) vs. Atlético de San Luis (12)

(6) Toluca (Claudio Baeza) vs. Pumas UNAM (11)

(7) Puebla vs. Chivas(10)

(8) Cruz Azul vs. Monterrey (Sebastián Vegas/9)