Tigres UANL eliminó a Santos Laguna de Valdés y Jeraldino en cuartos de final de la liga mexicana

Tigres UANL eliminó a Santos Laguna de los chilenos Diego Valdés e Ignacio Jeraldino en cuartos de final de los play-offs del Campeonato de Apertura mexicano, luego de vencerlo por 1-0 y clasificar gracias a la regla del gol de visitante (2-2 en el global).

Ambos jugadores nacionales vieron acción, con Valdés desde el inicio y recibiendo tarjeta amarilla, mientras que Jeraldino ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo cambiar la historia en el Estadio Universitario de Monterrey.

El único tanto del compromiso fue obra de Carlos Salcedo en los 82 minutos, resultado que sostuvieron pese a quedarse tres minutos después con un hombre menos, por la expulsión de Raymundo Fulgencio (85').

Tigres se suma a los clasificados Pumas UNAM y Atlas en semifinales y aguarda como rival a León de Jean Meneses y Víctor Dávila o Puebla de Pablo Parra.