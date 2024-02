Una pesadilla: Angelo Araos volvió a sufrir una rotura de ligamento y estará varios meses fuera

Una pesadilla está viviendo el futbolista chileno Angelo Araos, ya que volvió a sufrir una rotura de ligamento y estará, nuevamente, varios meses fuera de las canchas.

Según informó el jefe del Departamento Médico de Atlético Goianiense, Gleyder Sousa, el chileno otra vez se cortó el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha en el último duelo ante Goiatuba, que fue 6-0 para su escuadra, y en el que dio una asistencia.

Araos había vuelto hace apenas unas semanas, después de 10 meses fuera de las canchas.

"¡Atlético Goianiense y la afición rojinegra estarán a tu lado, Angelo! ¡Volveremos a estar juntos!", señaló el club en sus redes sociales.

Comunicado oficial - Gleyder Sousa (Chefe do Departamento Médico)



O atleta Angelo Araos rompeu o ligamento cruzado anterior na partida contra o Goiatuba. A contusão aconteceu no mesmo ligamento do ano passado. Após o exame, nesta tarde, o departamento médico confirmou a ruptura… pic.twitter.com/GCiM8ZySww