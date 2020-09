Christiane Endler disputa el galardón de mejor arquera de la Champions femenina

La arquera chilena Christiane Endler, que milita en París Saint-Germain, figura entre las tres candidatas al puesto de mejor portera de la última edición de la Liga de Campeones femenina.

La capitana de la selección nacional disputa el puesto con la meta del cuadro campeón, Olympique Lyon, Sahra Bouhaddi, y con la española Sandra Paños de FC Barcelona.

Esta será la primera ocasión en que la UEFA entregue premios a las mejoras jugadoras por posición del campeonato internacional, donde PSG llegó hasta semifinales y perdió ante Lyon, que luego alzó el título con victoria sobre Wolfsburgo por 3-1.

🆕 For the first time, #UEFAawards will honour the best goalkeeper, defender, midfielder and forward from the @UWCL.



👇 Who makes the 2019/20 shortlists?