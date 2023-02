Christiane Endler: Las mujeres necesitan tener el mismo entrenamiento que los hombres

La arquera chilena Christiane Endler brindó una entrevista al medio británico The Guardian en la cual expresó sus ideas para equiparar el nivel de ganancias entre el fútbol femenino y masculino, mientras que se refirió a su nueva postulación al premio The Best de la FIFA.

"Espero ganarlo de nuevo y estoy muy feliz de estar acá. Significa que estamos en buen nivel", declaró sobre la nominación, donde compite con la jugadora de Manchester United Mary Earps y la de Chelsea Ann-Katrin Berger.

"Creo que son competidoras importantes y es una elección difícil, pero para mí solo estar ahí y representar a las mujeres latinoamericanas es lo más importante", declaró.

Endler postuló que para ella, "las mujeres necesitan tener el mismo entrenamiento que los hombres desde el inicio, para que así se conviertan en más atractivas para las marcas y generen más ganancias".

En cuanto al movimiento sindical de jugadoras en Chile dijo que "creo que el mayor impacto con la Anjuff es tener a alguien que represente tus valores como jugadora y que pelearán por ti. No es fácil para las futbolistas pelear por ellas mismas. Ahora, está en los clubes respetar las condiciones laborales de ellas. Creo que es un gran paso y esperamos que sea el inicio de algo grande en el fútbol chileno".

Chile quedó fuera del Mundial femenino tras su caída ante Haití por 2-1 en el Repechaje, luego de lo cual Endler dejó en entredicho su continuidad en la Roja.