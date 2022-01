El "Loco René" se emocionó por premio de Christiane Endler y recibió un saludo de la arquera

El popular personaje chileno de redes sociales "Loco René", René Puentes, vivió un momento especial a propósito de un saludo que recibió por parte de la mejor arquera del mundo, Christiane Endler.

El "influencer" publicó en Instagram un mensaje a al ganadora del "The Best" de la FIFA, en el que se emocionó hasta las lágrimas, señalando que "yo sabía que ibai a ser la mejor arquera, hermana, y me siento orgulloso... te quiero, Christiane, ojalá que llegues muy lejos".

La golera de Olympique Lyon le mandó una inesperada respuesta: "Hola, René, un abrazo, gracias por tu mensaje. Cuídate y que llegues muy lejos también", le dijo Endler a través de un video.

Revisa el intercambio:

