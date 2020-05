Ex arquera de PSG criticó a Christiane Endler: Todos saben que juega por márketing

Katarzyna Kiedrzynek, arquera polaca que perdió el puesto ante Christiane Endler en el Paris Saint Germain, dio una polémica entrevista al medio de su país Laczy nas Pilka, donde aseguró que la chilena se quedó con el arco parisino por "márketing" después de su relevante actuación en el Mundial de Francia 2019.

En un principio, Kiedrzynek y Endler alternaban la titularidad con el conjunto francés, pero la criolla se quedó con el puesto tras su notable desempeño con la Roja en la Copa del Mundo, actuación que incluso le valió ser nominada a los premios The Best.

"En el último partido de la temporada anterior, Chris recibió una tarjeta roja y no pudo jugar en los primeros partidos de la nueva temporada. Después del período de preparación, no se decidió quién sería la número uno. Comencé la temporada como titular, estaba en buena forma, como dices, en cada partido evite goles. El entrenador me elogia en los medios. Y de repente, cuando termina el castigo de Chris, me llama después del entrenamiento y dice que me agradece mis siete años en París, pero que tomó una decisión: Chris será la número uno y yo seré la número uno dos. No me proporcionó ningún argumento, porque no tenía ninguno. Él sabía que yo sabía lo que estaba sucediendo y probablemente no quería agregarle aceite al fuego. Incluso creo que tal vez no haya sido su decisión, porque alguien del club me confirmó que se trataba de marketing", dijo la europea, quien acaba de oficializar su fichaje en Wolfsburgo.

El ataque de la guardameta no se quedó ahí: "Al PSG le gustan las futbolistas populares, que tienen muchos hinchas y auspiciadores. En las últimas temporadas, a veces he tenido la impresión de que ellas encajan más en términos de como se ven en la sesión de fotos de Hugo Boss que en términos deportivos".

"Christiane jugó el Mundial y yo no. A todos les gustó después de un partido contra Estados Unidos, que perdió 3-0. Un tipo de partido en el que cualquiera arquera de nivel hubiera tenido grandes intervenciones, porque es normal. Solo que yo vi todos los partidos y sé cómo estuvo. Es una arquera muy buena, pero no es mejor que yo", sentenció la europea.