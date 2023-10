Bravo y su situación en La Roja: Me sorprende la sensación de malestar que pueden tener hacia mí

Claudio Bravo, arquero de Real Betis, habló en extenso sobre su situación actual en La Roja, tras no ser considerado por Eduardo Berizzo en la nómina para las Clasificatorias, en septiembre y octubre, e indicó que "sorprende la sensación de malestar", aunque manifestó sentirse tranquilo y con ganas de seguir aportando hasta cuando sienta que ya no puede.

"(La Roja) no es pasado, tampoco presente, pero los deseos de poder ayudar sí han estado, hasta el día que yo sienta que las cosas no las hago bien. Si tengo la sensación que no soy aporte, lo diría", explicó en diálogo con TVN.

En la misma línea, remarcó que "si te sigues manteniendo con la cabeza ordenada, al nivel que te toca jugar a esta edad, por qué no ser una alternativa".

"Más que otra cosa me genera tranquilidad, sé donde estoy, sé lo que tengo que hacer en mi día a día, en mi club, la valoración que tengo en mi trabajo", agregó.

Respecto a no ser considerado, sostuvo que "me sorprende a lo mejor la sensación de malestar que pueden tener hacia mi persona, me sorprende el trato más que nada"

Además, recalcó que no ha llamado a La Roja o a la ANFP para presionar por una convocatoria.

"Jamás me he metido, tampoco he presionado, no necesito hacer ese tipo de cosas. El rendimiento te lleva a competir en la selección, pero si el rendimiento no te lleva ahí, poco se puede hacer. A modo personal, me deja la tranquilidad saber lo que hago. Mi trabajo tiene este tipo de cosas, que te convoquen o no, las lesiones, el estar arriba, revertir situaciones", argumentó.

"No he hablado con Berizzo"

Al ser consultado sobre si ha dialogado con el técnico de La Roja, Bravo fue claro al responder que no ha conversado con el argentino.

"No he hablado con Berizzo. Fui yo quien llamé cuando avisé que no podía ir (en la fecha FIFA de junio). Prregunté si me iban a necesitar y me dijeron que no podían darme esa respuesta, y yo opté por lo familiar, que es lo principal", detalló.

Por último, evitó dramatizar sobre una posible "pasada de cuenta", y afirmó no sentir pena ante la posibilidad de haber vivido su último período en La Roja.

"No quiero pensar más allá, pero si me deja tranquilo el saber lo que me toca hacer y donde estoy. No me genera el escarbar el por qué no", declaró.

"Y no me genera pena (no ser convocado). Genera algo ver el granito de arena que hizo uno, me da tranquilidad y no lo contrario. No me da pena, en mi trabajo siempre he sido agradecido, aproveché mi oportunidad. El pensamiento lo veo en frío, porque lo veo como un trabajo", sentenció.