Claudio Bravo a Endler: Yo sí te voy a valorar siempre, más cuando otros no lo hagan

El destacado portero nacional Claudio Bravo se cuadró con todo con Christiane Endler, luego de su renuncia a la selección chilena tras la semifinal ante Estados Unidos en Santiago 2023, que le valió críticas.

"Cuando pierdas, cuando caigas, cuando te equivoques, cuando muchos te den la espalda. Acá hay alguien que sigue confiando y creyendo en ti. Todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi admiración. Para mí serás siempre la mejor, la The Best. Yo sí te voy a valorar siempre. Y más cuando los demás no lo hagan", señaló Bravo en redes sociales.

Endler dejó el equipo y debió volver a Olympique de Lyon tras el cierre de la fecha FIFA, misma situación que vivió su colega Antonia Canales con Valencia, por lo que La Roja femenina deberá utilizar a una jugadora de campo en la portería en la final ante México.

