Claudio Bravo aconsejó a quedarse en casa por el coronavirus con potente chilenismo

El portero de la selección chilena Claudio Bravo envió este viernes un mensaje a "quedarse en casa" por la amenaza del coronavirus, con un potente chilenismo incluido, en un video que fue viralizado en redes sociales y que publicó el periodista Aldo Marín.

En una corta grabación, el ex capitán aconsejó no salir de los hogares de forma poco ortodoxa diciendo: "muy, pero muy buenos días para todos, un pequeño y gran mensaje, no salgas y quédate en casa la 'concha de su madre", abrazo para todos (sic)".

Esta sugerencia de Bravo tuvo diversas reacciones en Twitter, con hilarantes respuestas y apoyo a la forma en que el golero entregó la indicación.

Revisa el divertido consejo de Claudio Bravo: