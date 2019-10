Claudio Bravo: Es en las Clasificatorias donde los malos momentos no deben ocurrir

Claudio Bravo, portero de la Roja, analizó el ajustado triunfo ante Guinea en Alicante y afirmó que, más allá de los errores que pueden ocurrir, el objetivo de los amistosos es prepararse para no cometer fallos en las clasificatorias mundialistas que arrancan en marzo de 2020.

"A veces se nos perdió la brújula, pero la sensación importante es la que tenemos que tener en clasificatorias. Ahí los ensayos y los malos momentos no tienen que ocurrir, estos amistosos sirven para ello", comentó el arquero.

Del mismo modo, apuntó que no sirve ganar y golear en los amistoso y después sufrir derrotas cuando los puntos valen.

"Lo mejor es que nos pasen accidentes, nos equivoquemos, ensayar, encajar piezas en el naipe y llegar mejor parado a las clasificatorias. Ahí no hay margen de nada, sólo sirve sumar", reiteró.

Además, destacó que para recuperar el buen nivel que tuvo la selección en el pasado es necesario que "aparezcan chicos nuevos también y que los grandes los empapen con la experiencia de jugar a este nivel".

Por último, se refirió al hecho de no portar la jineta, después de haber sido por 10 años el capitán del equipo.

"Me da igual. Me sumé de los últimos a este proceso, estuvo dos años fuera y no conozco todo el trabajo que se requiere, eso lo da el tiempo. Pero mi rol y mi manera de ser en la cancha, con el grupo, no tiene que ver con portar un brazalete", cerró.