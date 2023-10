Claudio Bravo explicó su "ninguneo" a Rafael Olarra y apuntó a su "memoria frágil"

Claudio Bravo, arquero de Betis y bicampeón de América con La Roja, habló sobre su reciente polémica con Rafael Olarra, a quien "ninguneó" por sus escasos minutos en el fútbol europeo, y apuntó a la "memoria frágil" del exdefensor.

"Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando le abres la puerta de casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que pueda disfrutar del fútbol, creo que tiene que existir cierto grado de agradecimiento", declaró Bravo en diálogo con TVN.

En la misma línea, el veterano guardameta precisó que las críticas en el fútbol son "parte de (la profesión), pero cuando la memoria es frágil y la gente te ataca en circunstancias cuando has hecho lo contrario, te genera algo".

"Muchas veces me quedo callado y absorbo cosas que me sirven, me encanta cuando me critican, por que es como la gasolina que te meten internamente", expresó.

Finalmente, remarcó que "nunca me quedé con la palmadita en el hombro, siempre me quedé con las cosas negativas de mi trabajo y eso te permite crecer".

La polémica entre Bravo y Olarra comenzó cuando el exzaguero de Universidad de Chile criticó la decisión del arquero de restarse de la selección en la fecha FIFA de junio.

Bravo, alentado por un hincha, replicó las palabras de Olarra e ironizó con los minutos que tuvo el exzaguero en Europa: "355 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto".