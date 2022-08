Claudio Bravo quedó fuera de la nómina para el estreno de Betis en la Liga

El arquero chileno Claudio Bravo quedó al margen de la citación para el duelo que este lunes sostendrá Real Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, ante Elche, por la primera fecha de la Liga de España.

El portero nacional estaba en duda debido a que no ha sido inscrito debido a los topes salariales impuestos por el fair play financiero.

En la citación sí entraron Dani Martín y Rui Silva, quienes serán los porteros en el duelo ante el equipo de Enzo Roco.

Justamente en su afán por abrir cupo salarial, Real Betis, anunció a través del entrenador nacional la partida del defensor Marc Bartra, quien será refuerzo del Trabzonspor turco.

Pellegrini, en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio bético tras la sesión preparatoria de la víspera del partido, señaló que su "manera de pensar es la misma".

"Si hay una venta importante que soluciona, hay que realizarla, pero por otro lado, en la medida que salen jugadores importantes, no se reemplazan por la situación económica del club", expresó.

"No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica que no podemos estar no viéndola. Hay una realidad de la que uno no puede esconderse. Vamos a ver si llega alguna oferta importante que sea mejorar la parte económica y no desmejorar la parte deportiva", añadió.