Claudio Bravo: Salí por precaución, a lo mejor no es una lesión tan grave

El arquero nacional Claudio Bravo, que debió abandonar la cancha en el minuto 71 de la victoria de Real Betis por 2-0 ante Ferencvaros en la Europa League, se refirió a la molestia que le significó salir de la cancha y se mostró optimista en cuanto a la gravedad de la lesión.

"Meten un balón en profundidad en el segundo tiempo, creo que en el minuto 70, y salgo de cero a cien en una acción de tres metros y siento que se me contrae un poco el aductor, pero salí (de la cancha) un poco por precaución, en un partido controlado, tranquilo. La idea tampoco es hacerse más daño y ahí es donde uno tiene que pensar con la cabeza fría, quizás me quedo veinte minutos más y corro riesgo de sufrir una lesión mayor. A lo mejor no es una lesión tan tan grave", relató a ESPN Chile.

"Creo que la edad no tiene nada que ver. Si tú ves los parámetros de las lesiones que hemos tenido aquí, yo creo que el que menos lesiones ha tenido he sido yo. Si preguntas el que menos pasa por la camilla, creo que soy soy yo, el que más minutos y kilómetros suma soy yo. Lamentablemente me tocó ahora sentir esa sensación, pero si analizan las lesiones que hemos tenido aquí, creo que soy de los que menos se lesiona. Creo que la edad no tiene absolutamente nada que ver", agregó.

En cuanto a la clasificación a dieciseisavos de final de le Europa League, apuntó que "era el objetivo que teníamos en mente desde el inicio de la competición. Si bien estamos peleando en la liga en posiciones altas, creo que no impide que podamos hacer las cosas bien también en está competencia, muy exigente"

"Habla muy bien del trabajo que estamos realizando, también de todos los jugadores que están sumamente implicados en esta tarea de estar bien en liga enchufados en lo que hicimos hoy", cerró.