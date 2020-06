Claudio Bravo: "Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en Chile, lo voy a hacer"

El futuro del arquero nacional Claudio Bravo es incierto, razón por la que fue consultado sobre un posible regreso a Colo Colo. Su respuesta sorprendió a muchos, pues se abrió a jugar en otros equipos chilenos.

"No depende de mí, sino que de varios factores. Depende del club, del proyecto que tenga el club. Colo Colo hoy ni siquiera tiene entrenador. Lo único que buscamos es tranquilidad, estar cómodos en un lugar", dijo en entrevista con el noticiero central de TVN.

"Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en Chile, lo voy a hacer de la misma manera que he hecho en todos los lugares que trabajé", agregó Bravo.

De todas formas, es posible que el regreso de Bravo al país quede para más adelante, pues el portero tiene opción de partir a Arsenal y Besiktas, entre otros clubes. "No me cierro a jugar en ninguna parte del mundo, donde me toque hacerlo, ya sea por necesidad o trabajo lo voy a hacer", apuntó.

La esposa de Bravo, Carla Pardo, también sorprendió en la misma nota sobre su deseo para el futuro del histórico capitán de la selección chilena. "Ahora me toca a mí. Yo soy hincha de la Católica, si me preguntan donde lo quiero ver, sería en Católica, feliz", cerró.