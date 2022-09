Claudio Bravo: Tuve la posibilidad de salir, pero me quedaba en Betis o se acababa mi carrera

Claudio Bravo se sinceró recientemente sobre la complicada situación que vivió a inicios de esta temporada con Betis, al no poder ser inscrito en los primeros encuentros por los problemas de fair play financiero del club que dirige Manuel Pellegrini.

El experimentado arquero reconoció que estuvo incómodo por lo ocurrido en España. "Tuve la posibilidad de salir. O me quedaba aquí (en Betis) o se acababa mi carrera. Estamos muy cómodos y lo otro no me agradaría", manifestó en diálogo con Canal Sur Radio.

"No voy a mentir, hubo un par de ofertas para salir, pero las desechamos. La familia es muy importante para mí y está feliz aquí. Lo pasé mal por cuanto uno quiere entrenar y jugar, pero tenía la confianza en el club de que se iba a solucionar", añadió.

Del mismo modo, Bravo expresó que: "Me mantiene vivo ver el estadio lleno y la presión que te da ver a la afición. Tengo la mente puesta aquí, estaría feliz si me quedo aquí. Estamos muy cómodos. Es un buen club, vestuario y cuerpo técnico increíbles, y el plano familiar. Eso es lo que me mantiene activo".

El guardameta nacional ya ha podido tener minutos con Betis en este arranque de la campaña, siendo titular en los partidos de la fase grupal de la Europa League.