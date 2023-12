Claudio Bravo y la opción de volver a Chile: Iría incluso gratis a un lugar donde me sienta valorado

El arquero chileno de Real Betis, Claudio Bravo, se expresó en torno a la posibilidad de volver al fútbol chileno, y aseguró que jugaría incluso gratis si es que una institución le hace sentir "querido y valorado".

"Mi vínculo con Betis termina en junio, y ya veremos lo qué pasa en adelante. Mentalmente me siento preparado en junio, y opciones de volver al país creo que no me faltarán, y donde sea, haré lo mismo que me ha tocado hacer durante muchos años", dijo Bravo en Chile, donde realizó una actividad de su fundación.

El bicampeón de América expresó que "no le cierro la puerta a ninguna institución porque me considero un profesional de esta actividad, y donde me sienta querido, me sienta valorado, no por lo económico me tocara ir".

"Y si se da esa oportunidad de sentirme valorado, querido, iría hasta gratis", cerró.