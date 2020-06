Medio inglés advirtió sobre ausencia de Bravo en prácticas de M. City: No se vio por ninguna parte

El medio inglés Manchester Evening News advirtió sobre la ausencia del chileno Claudio Bravo en el regreso a las prácticas grupales del equipo, por lo que todo apunta a que se acerca cada vez más el fin de su paso por el cuadro "ciudadano".

La publicación de la ciudad de Manchester señaló que en los videos publicados por el club, no fueron vistos "por ninguna" parte Claudio Bravo, Joao Cancelo, John Stones o Ilkay Gundogan, pese a que ello no quiere decir que no hayan estado en otra parte ejercitándose.

Josep Guardiola, entrenador del cuadro celeste, paró dos equipos para practicar en los entrenamientos y en ninguno de los dos estuvo Bravo como arquero. En el cuadro naranjo el meta fue Ederson, titular del City, mientras en el elenco blanco, estuvo Scott Carson.

Por ello, algunos seguidores del equipo citados por el medio Vital Football, afirmaron que el chileno está "preparando sus maletas".

En los últimos días Bravo sonó como opción en Celtic de Escocia.

Además, al final de la presente temporada se acaba su contrato.