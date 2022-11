Pellegrini entregó detalles de la lesión que afecta a Claudio Bravo

El técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, entregó más detalles sobre la lesión que afecta a Claudio Bravo y que lo tiene como duda para el próximo partido ante Valencia.

El entrenador nacional habló de los jugadores que se encuentran lastimados y afirmó que "siguen lesionados Juanmi, Luiz Felipe y Joaquín, que no tienen posiblidad de llegar a este partido".

"Guido Rodríguez no entrenó por precaución, pero está en condicones y estará en la lista de citados. Vamos a ver a Claudio Bravo que tiene una pequeña carga en el sóleo y a Germán Pezzella, lo vamos a decidir en la tarde cuando llegue el parte de los médicos".

Pellegrini manifestó además en rueda de prensa que afronta el duelo con el equipo "che" con todo y que no se ve "en ninguna obligación" de cuidar a sus seleccionados porque "ninguno" le ha pedido "ser cuidado: por supuesto que tendrán en la cabeza jugar un Mundial luego, pero hasta el momento han tenido un compromiso con el club y ni me han hecho sentir que no quieran jugar", aseveró.

El partido está programado para las 16:00 horas del jueves.