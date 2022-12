Prensa española aseguró que Claudio Bravo tiene acuerdo para renovar con Betis

La vigencia de Claudio Bravo en Real Betis abrió la opción de que el portero de la selección chilena se mantenga en el cuadro sevillano al menos hasta 2024, tal como adelantó este sábado la prensa andaluza.

Bravo, de 39 años, renovó en abril su vínculo con el equipo albiverde hasta mediados de 2023, el cual se alargaría automáticamente un año más en caso de que juegue una cantidad de partidos.

No obstante, de acuerdo a Estadio Deportiva al ex jugador de Real Sociedad y FC Barcelona "ya le han prometido que seguirá la próxima temporada, sume o no los encuentros estipulados".

Bravo desde que llegó al cuadro español ha sido parte importante del equipo pese a no ser titular en todos los partidos.