Prensa española criticó a Bravo tras caída de Betis ante Man. United: No transmite seguridad

Luego de la derrota por goleada como visitante de Real Betis ante Manchester United, la prensa española tuvo opiniones dividas respecto al rendimiento de Claudio Bravo en la goleada 4-1 recibida en Old Trafford. Mientas que unos medios criticaron su actuación, unos pocos reconocieron que el portero no tuvo mucho que hacer en los tantos recibidos.

"La portería, con (Claudio) Bravo, siempre transmitió sensación de inseguridad, en defensa concedió goles en fallos groseros, como el 2-1, con la enésima pérdida de Luiz Henrique", analizó Diario de Sevilla, que además agregó: "Ese tercer gol... No transmite ninguna sensación de seguridad".

En esa misma tónica, Sport enjuició al guardameta chileno respecto al último gol diciendo: "Manchester United no perdonó la goleada y (Wout) Weghorst cazó el enésimo mal rechace de Bravo para establecer el 4-1".

En contraparte, el portal de Mucho Deporte fue un poco más empático con Bravo al decir que: "Aunque estuvo lento de reflejos en acciones que fueron decisivas en la marcha del partido, tuvo paradas de mucho mérito pese la goleada encajada. Al límite del suspenso", tras esto evaluaron al nacional con nota 5.

Así mismo, Estadio Deportivo tampoco fue cruel con el portero y lo calificó con un 6, sólo por debajo del 7 que obtuvo Ayose Pérez.

"Encajar cuatro goles y ser de los más destacados puede parecer contradictorio, pero, aparte de que (Marcus) Rashford, Bruno Fernandes y (Wout) Weghorst le fusilaron, poco pudo hacer en el golazo de Antony, salvando cuatro o cinco goles más, sobre todo ante los autores de los dos primeros goles, así como en acciones con (Facundo) Pellistri y Fred", escribió el medio sevillano.

Manuel Pellegrini también fue críticado por la prensa española

Manuel Pellegrini tampoco estuvo exento del juicio que la prensa española tuvo sobre Real Betis. Es por ello que también recibió calificaciones de los portales deportivos, quienes lo juzgaron por elegir a Abner Vinícius como titular ante Manchester United.

Mucho Deporte fue bastante severo evaluándolo con un 4 y escribiendo que: "En realidad se merece menos nota, pero su crédito es muy grande. Pase que no acierte en el once, pero no que no lo arregle durante el encuentro. No se entiende lo de Abner (Vinícius)".

"Aunque no cabe duda de que la visita a Villarreal del domingo es clave, debe encontrar soluciones mejores cuando no hay dos jugadores a un nivel similar, como lo que ocurrió con Abner (Vinicíus) en el lateral zurdo. Apostó por Joaquín haciendo de (Nabil) Fekir y reservó a (Sergio) Canales, aunque a este equipo no le va mucho jugar sin referencia arriba. El intercambio de golpes, mejor ante rivales con menos poderío arriba. Y fue el plan desde el principio", publicó Estadio Deportivo, que calificó al estratega con un 5.