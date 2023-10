Rafael Olarra respondió a ninguneo de Claudio Bravo

El exzaguero de la selección chilena Rafael Olarra aprovechó su tribuna televisiva para responder el ninguneo que le hizo Claudio Bravo en redes sociales luego de que el hoy comentarista criticara su ausencia en los amistosos jugados por la Roja, lo que le costó ser borrado de las nóminas del técnico Eduardo Berizzo.

"Negarse es complicado, no es cuando tú quieres. La selección es siempre y eso tiene un valor", expresó en ESPN hace algunos días.

Ante ello, el arquero aprovechó un comentario en la red social X para responderle: "¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001 - 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?", preguntó un usuario, a lo que Bravo replicó con todo "335 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto".

Ante ello, Olarra no se guardó nada y expresó su parecer tras los escritos del arquero.

"Yo con Claudio no soy cercano. Coincidimos en varias cosas, jugamos clásicos en contra, coincidimos en selecciones, tuve el privilegio de ser capitán en una selección en la que él estaba", comentó en relación a la Copa América de 2004.

"En base a eso, claramente mi compromiso con la Selección era al 100 por ciento, cuando la Roja me llamaba yo siempre estaba. Yo no estoy criticando el compromiso de Claudio, yo sólo dije que uno siempre debe estar para la Selección", añadió Olarra, quien sumó 30 partidos con el 'equipo de todos', además de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney.

"Me da pena sí lo de Claudio, eso de contarme los minutos, que hay que tener minutos para opinar. El fútbol es para todos, yo sólo defendí la postura de que hay un seleccionador que tiene la facultad de elegir", complementó Olarra, quien en su alocución anterior había expresado que estaba la posibilidad de que Bravo no fuera del gusto de Berizzo.

"Yo me lesioné grave llegando a la Liga española, estuve cinco meses fuera. Por mí llegó Pablo Contreras para suplir. Me hubiese encantado jugar más. Me recuperé tarde, luego el equipo ya estaba armado, quise volver a Chile y no pude. Tuve la suerte de jugar en una liga maravillosa, soy agradecido", expresó en relación a su paso por Osasuna.

"Admiro mucho lo que hizo Claudio y hasta lo quiero mucho, porque es un grandísimo jugador. Yo le quiero quitar importancia a esto. Quiero decirle a Claudio que lo felicito, pero aquí está la Selección; para mí cantar el himno nacional era un sueño. Ojalá que pueda volver, pero son decisiones que hay que respetar", cerró.