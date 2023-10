Rafael Olarra volvió a responderle a Claudio Bravo: Nunca estuve en su casa

Elexfutbolista nacional Rafael Olarra volvió a responderle a Claudio Bravo, en una polémic que ambos protagonizaron en los últimos días, a propósito de una crítica dle comentarista por la ausencia del arquero en la fecha FIFA de junio de la selección chilena, que le ha significado estar fuera en el arranque de las Clasificatorias.

Bravo que cuestionó la opinión de Olarra aludiendo la poca cantidad de minutos que éste jugó en Europa, ahora señaló en TVN que: "Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando le abres la puerta de casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que pueda disfrutar del fútbol, creo que tiene que existir cierto grado de agradecimiento".

Claudio Bravo explicó su "ninguneo" a Rafael Olarra y apuntó a su "memoria frágil" #CooperativaContigo https://t.co/dexQwoXFzJ pic.twitter.com/WkfiELYabR — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) October 6, 2023

Ante esto, Olarra contestó en su tribuna de ESPN: "Me gustaría darle un corte a este tema, no es algo que me interese, pero me gustaría ser preciso. Hay cosas que no pasaron. El tuvo una deferencia enorme al dejarnos entrar a un entrenamiento de Barcelona, junto a Rodrigo Tello, pero yo no fui a la casa de Claudio Bravo, nunca fui a su casa, quiero ser claro".

"Muchos me escriben que soy un malagradecido porque me abrió las puertas de su casa, pero eso no pasó. Sí nos permitió ir a la práctica, compartimos con él, con lo grato que significa conversar con él, sin duda. Tampoco fuimos a un partido suyo".

"Cuando uno abre su casa, que es un espacio tan personal, claro que hay una cercanía especial, uno no lleva a su casa a cualquier persona, pero para ser preciso, eso no ocurrió".

"Siento que desde mi comentario tengo una responsabilidad. Los que somos exjugadores podemos transmitir lo que nosotros vivimos, uno cuando habla es desde lo que siente, me pasa eso con la selección".

"Muchos me dicen que a mí no me gusta Claudio Bravo y para mí es el mejor arquero de la historia del fútbol chileno, pero desde mi posición tengo que comentar situaciones futbolísticas y no siento que tenga que restarme porque tuve menos minutos o tengo una opinión distinta".