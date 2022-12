Xavi recordó a Claudio Bravo: Me daba mucha seguridad, es fantástico con los pies

A pesar de que ya han pasado seis años desde que Claudio Bravo partió de FC Barcelona, el portero chileno, actualmente en Real Betis, dejó toda una huella en el cuadro catalán y sigue siendo recordado.

Así lo demostró el hoy técnico del conjunto blaugrana, Xavi Hernández, quien fue compañero del seleccionado nacional y en una entrevista recordó al bicampeón de América.

"A mí personalmente me daba mucha seguridad. Claudio era un portero muy sobrio, fantástico con los pies. Me encaja perfectamente en el 'not in my house' porque era seguro, un portero seguro", reconoció el estratego en diálogo para el programa "Kings of the World", de La Liga.

Además, admitió que deseaba fichar al uruguayo Diego Forlán, en esa época figura de Villarreal.

"Yo siempre lo quise fichar para el Barça, porque tiene talento, calidad y personalidad, el carácter ganador que te hace marcar diferencias y ha dominado todos los registros: derecha, izquierda, cabeza, velocidad, talento. Para mí es un crack mundial", expresó.