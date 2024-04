El desesperado llamado de ayuda de un histórico de Cobreloa

El exfutbolista urguayo y entrenador uruguayo, Washington Olivera, está pasando por una situación bastante delicada. A través de un video en las redes sociales el otrora campeón con Cobreloa en 1982, hizo un llamado a los hinchas del equipo de Calama y a los del fútbol para ayudarlo.

"Necesito operarme de forma urgente. Tengo la vesícula llena de piedras, estoy nervioso, me tiene mal. No estoy trabajando en este momento, vivo de mi pensión que son doscientos y tantos mil pesos", contó muy afligido el "Trapo" Olivera.

El exjugador contó el drama que lo aqueja, y es que por el dolor, no ha podido seguir trabajando: "hacía de comer y no me siento bien para andar en bicicleta para vender mi comida. Necesito de la ayuda de ustedes. Yo no les estoy pidiendo plata, tengo mi libro y lo quiero vender", continuó Olivera.

"Necesito vender aunque sea el mínimo, unos 30 o 40 libros. Vale 15 mil pesos, póngase la mano en el corazón y denme una ayuda. Cariñosamente se los pido como una vuelta de lo que entregué", cerró la leyenda de Cobreloa.

Quienes quieran aportar con Washington Olivera, entregó su número de teléfono para contactarlo y comprar sus libros: es el +56 9 8454 5265.