Juveniles de Cobreloa acusaron abandono del club ante graves problemas económicos

El panorama futbolístico de Cobreloa en la Primera B es bastante auspicioso, encontrándose como escoltas del liderato. Pero, en materia dirigencial la situación es crítica y así quedó en evidencia con una grave denuncia realizada por los juveniles del propio club.

De acuerdo a lo que conocimos en Al Aire Libre PM, la crisis de los "loínos" desde el punto financiero ha afectado en gran parte al área formativa de la institución, donde los futbolistas no se encontraron con las condiciones para poder almorzar en la casa cadete y tuvieron que desembolsar de su bolsillo para poder alimentarse antes de entrenar.

Fue el propio capitán del equipo sub 21 de Cobreloa, Byron Velásquez, el que explicó en diálogo con nuestro programa las problemáticas que han tenido en todas las categorías inferiores para poder trabajar. "En la casa cadete los muchachos no pudieron desayunar y tampoco darnos algo. Los dirigentes no dan ninguna respuesta, solo que no pueden darnos nada y que debemos sustentarnos nosotros mismos".

"No tenemos balones, trabajamos con los mismos desde hace tres años y nos faltan implementos y alimentos. Estamos complicados con esta situación", añadió.

De esta manera, en Cobreloa deberán afrontar este complicado escenario en el que se encuentran, en medio de un quiebre de directorio de cara a una asamblea a realizarse el próximo martes con el fin de tomar medidas para resolver todos los inconvenientes administrativos que viven.