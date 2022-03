Matías Cano: Cobreloa tiene que exprimir las gestiones para volver a ser una institución seria

El experimentado jugador de Cobreloa Matías Cano habló del complicado momento administrativo y económico que vive el club nortino en el arranque de esta temporada en el Campeonato de Ascenso.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex Coquimbo mencionó que: "Entiendo que la actual directiva no es responsable de cómo se encuentra el club hoy, pero Cobreloa va a tener que exprimir las gestiones al máximo para volver a ser una institución seria".

"Espero no tengamos que seguir preocupándonos con cada pelotudez que pasa. Yo no tengo problema con pelearme con los dirigentes si es que hay que hacerlo. Acá hay una situación delicada y un problema estructural realmente complejo, pero la dirigencia tiene la fortuna que hay un grupo de jugadores que entiende y priorizará el cumplir el objetivo de lograr el ascenso. Si nosotros estamos acá y sabemos cómo es la situación, no queda otra que echar para adelante", señaló el guardameta.

En la misma línea, apuntó que: "De afuera saben cómo está el club. En estructura, el nivel de la cancha o los contactos para hacer distintos trámites. Sin ánimo de caldear o de armar un problema donde no hay la situación del club es esta. Estamos al tanto y tenemos que poner la cara igual, en cancha vamos a salir y dejar lo mejor para el club, aunque la dirigencia no trabaje así".

Dentro de las próximas semanas en Cobreloa tendrá una asamblea para transparentar los inconvenientes económicos que existen, pensando también en saldar las importantes deudas que tienen en diversos aspectos.