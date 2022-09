Roberto Gutiérrez: Si asciendo con Cobreloa, es probable que me retire

El delantero de Cobreloa Roberto Gutiérrez deslizó la opción de retirarse a fin de temporada en caso de lograr el ascenso con el cuadro naranja y poner fin a una carrera que lo tuvo vistiendo las camisetas de Universidad Católica, Colo Colo, Palestino y otros tantos equipos.

"Lo de poder retirarme este año lo hemos hablado, porque uno siempre espera dejar la actividad y no que la actividad te deje a ti. Además, todo futbolista sueña con que su retiro sea con un logro deportivo importante", dijo el goleador en diálogo con El Mercurio de Calama.

"Si asciendo con Cobreloa, es probable que me retire. Y si no se da, entonces tendré que plantearme si seguir o no seguir otro año más", añadió.

Consignar que el elenco minero marcha segundo en el Torneo de Ascenso a solo cuatro puntos del líder Magallanes.