Agente de Emiliano Amor confirmó que se cayó el fichaje en Colo Colo

Siguen los problemas en Blanco y Negro para contratar el defensa central que espera Gustavo Quinteros para Colo Colo. Los esfuerzos por incorporar al zaguero argentino Emiliano Amor quedaron en nada.

Tomas Budelli, representante de Amor, confirmó Al Aire Libre en Cooperativa que la operación no se realizará: "Estuvo firme siempre, el tema es que el técnico acá no lo dejó salir. No se dará por un tema de Vélez, no de Colo Colo. La operación está caída, el técnico se retractó, ese fue el detonante", explicó.

Incluso Budelli agregó que en Santiago estaba todo listo para la llegada de Amor.

"Las partes estaban acordadas. Hasta el lugar donde vivir habíamos buscado, teníamos permiso para llegar a Chile. Se cayó a último momento" relata el agente.

Por último, el representante de Amor se refirió al entusiasmo que existía en el Monumental. "Creo que hay esperanzas de parte de ellos, pero bueno, acá hay Copa Argentina y Emiliano está concentrado".

Ahora Gustavo Quinteros deberá decidir si da por finalizada la búsqueda o aspira a una tercera opción para reemplazar el espacio que dejó Julio Barroso en la defensa.