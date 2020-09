Agente de Gustavo Quinteros: No existe ningún preacuerdo con Colo Colo

El agente del técnico argentino Gustavo Quinteros, Luciano Duthu, aseguró que no existe un preacuerdo entre su representado y Colo Colo, y descartó que el ex entrenador de Universidad Católica vaya a viajar a Chile en los próximos días.

"Colo Colo no se ha comunicado ni con Gustavo ni conmigo en los últimos días. Marcelo Espina lo llamó al técnico algunos meses atrás, pero fue sólo un sondeo", dijo Duthu en diálogo con La Cuarta.

"No existe un preacuerdo con Gustavo, como aseguran algunos medios chilenos. No sé de dónde sacaron esa información. Colo Colo es un gran desafío, pero no existe nada oficial", añadió.

"Gustavo no puede viajar a Santiago en este momento. Primero, porque la emergencia sanitaria se lo impide. Luego, porque son bien pocas las cosas que le quedan por hacer en Chile. Tiene que realizar un par de trámites familiares, pero nada específico", complementó.