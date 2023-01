Agente de Lucero cargó contra Edmundo Valladares por la salida de Colo Colo: "Nunca nos escucharon"

Martín Prest, representante del atacante Juan Martín Lucero, ofreció detalles respecto de la salida del jugador de Colo Colo, y apuntó a Edmundo Valladares, expresidente de Blanco y Negro, por la no continuidad del futbolista.

"Lo primero que quiero decir es que Martín (Lucero) siempre quiso quedarse en Colo Colo. Era su prioridad y me lo hizo saber. Él lo ha dicho y me lo ha compartido: en Colo Colo encontró su lugar en el mundo", aseguró Prest a La Tercera.

"Quiero reiterar que me remarcó mucho que siempre quiso quedarse en Colo Colo. Pero esto es fútbol. La carrera del futbolista es corta. Yo respeto mucho a Colo Colo, que es una gran institución. También a Daniel Morón, fuera de que está enojado conmigo", agregó.

Sobre el tema del contrato, comentó: "Hubo detalles durante todo el año. El tipo de cambio, por ejemplo. Cuando un club tiene a un jugador que marca la diferencia, hay que darle un poco de atención. Nosotros nunca pensamos que el tipo de cambio iba a variar tanto".

"No es que sea una cantidad enorme de dinero la que se perdió, pero el antiguo presidente Edmundo Valladares nos dijo que no nos preocupáramos de eso, porque se podría arreglar el valor del dólar durante el año si había un incremento considerable. Valladares prometió revisar el contrato por el valor del dólar, pero nunca nos escucharon, pese al compromiso", acotó.

Luego, afirmó que "Colo Colo esperó hasta el último momento para notificar que quería al jugador, al mismo que fue goleador y figura del torneo. Así todo, Martín quería seguir. En 2022, Fortaleza había querido a Martín y él eligió a Colo Colo. Él ahora también quería seguir".

"Yo les acerqué la oferta de Fortaleza ahora en diciembre y les pedí que hicieran un esfuerzo considerando los elevados montos que ofrecían, pero ellos no respondieron hasta tres semanas después. Y no respondieron nada concreto. Yo ahí pensé: 'Tengo al goleador, al que la rompe, y ni siquiera hacen un esfuerzo por quedárselo'. Yo creo que Colo Colo pensó que yo estaba mintiendo, no me creyeron...no sé", sentenció.