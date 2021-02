Agente que trajo a Chile a Cristian Palacios: A Gustavo Quinteros le gusta más Octavio Rivero

El ex futbolista Washington Castro, quien fue el intermediario que abrochó la llegada del delantero uruguayo Cristian Palacios a Unión Española, aseguró que el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tiene como prioridad al atacante Octavio Rivero y que por ello ve compleja su incorporación al "Cacique".

Castro, que manejó la negociación del atacante con los rojos en representación de su agente, Gerardo Rabajda, dijo Al Aire Libre en Cooperativa que "yo hablé una sola vez con Harold Mayne-Nicholls, le dije que el representante era Rabajda por el respeto que tengo y se empezaron a comunicar con él".

"Rabajda hace 20 días que no nos contesta los teléfonos y hoy estoy defraudado con Gerardo, se lo dije por audio, yo no mando a decir las cosas, porque no nos atendió más el teléfono, pero después, de Colo Colo, sé que no era del gusto del entrenador Quinteros", indicó.

Según Castro, al técnico del cuadro "popular" le gusta más "Octavio Rivero... no es que Palacios le desagradaba. El busca un 9 referente de área, no sé. Uno respeta eso de los entrenadores".