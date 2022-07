Agustín Bouzat: Un Superclásico genera expectativa, quiero jugarlo y ganarlo

El argentino Agustín Bouzat, refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su adaptación al equipo y también palpitó el Superclásico que se disputará la próxima semana, señalando que espera jugar y ganar a Universidad de Chile.

"Jugar un Superclásico a uno le genera expectativa, un plus y son partidos que todos queremos participar. Para mí, estar recién llegado y tener esa posibilidad, es muy lindo. Ojalá pueda ser parte de un un clásico tan histórico. Quiero jugarlo y ganarlo, sería lindo, un puntapié importante para nosotros", declaró Bouzat.

El puntero trasandino, aunque lleva poco tiempo en el país, destacó el nivel de la liga nacional.

"Es una llegada reciente la mía, no sería prudente hacer un análisis, pero se ve una liga competitiva, los equipos saben lo que quieren, el ritmo de juego es alto, y obviamente la exigencia va a ir incrementando a medida que finalice el torneo", argumentó.

Respecto a su adaptación, comentó que "a medida que pasen los entrenamientos y partidos, y nos vamos conociendo más con los compañeros, y vaya asimilando la idea del entrenador, se verá un funcionamiento mejor. Hasta el momento me he sentido bien, la verdad, venía de no sumar tantos minutos en Argentina y uno empieza de menos a más a sumar minutos y agarrar ritmo".

"Me he sentido bien con los compañeros y lo que el técnico pide, y eso me da confianza. Estoy tranquilo y trato de no ponerme ansioso con el rendimiento, me voy sintiendo cómodo", agregó.

Finalmente, resaltó que ha sido clave el buen trato recibido por sus compañeros en su llegada al equipo.

"Me ha sorprendido el grupo, tanto en lo futbolístico como lo personal, en definitiva es lo más importante, me han recibido bien, son humildes, con mucho compromiso y va por encima de las características futbolísticas de cada uno", concluyó.

El próximo duelo de Colo Colo será el sábado ante Huachipato en el Monumental, a las 17:30 horas (21:30 GMT); y el Superclásico con la U está agendado para el domingo 31 de julio, a las 15:00 horas (19:00 GMT).