Alfredo Stöhwing: Aníbal Mosa no está en condiciones de gobernar Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, disparó con todo contra Aníbal Mosa, luego de ser consultado por la posibilidad de éste vuelva a ser el mandamás de club, luego de la renuncia del director Eduardo Loyola, lo que obliga a elecciones.

"Cualquier persona tiene el derecho de aspirar a la presidencia y la validez, pero a mí me parece que Aníbal Mosa no tiene el apoyo histórico para hacerlo, yo llegue a Colo Colo motivado por la crisis en que estaba el club producto de la administración de Aníbal Mosa. Todavía estamos pagando sin poder contratar y hacer todas las cosas que quisieramos hacer, por las pérdidas irracionales que tuvimos en su período, además nos llevó a estar a un gol de la Primera B, de manera que cada persona debería tener autocrítica para saber las cosas que puede hacer y que no, y claramente Aníbal Mosa no está en condiciones de gobernar el club, a mí modo de ver", dijo en la previa del duelo ante Everton.

Stöhwing tambien habló sobre críticas que recibió del renunciado director Eduardo Loyola, quien señaló que él timonel del club toma decisiones solo: "No las he escuchado, no sabía. De todas maneras, no creo que tengan mucha validez estas declaraciones. Eduardo Loyola era un director de Aníbal Mosa, que se presta para renunciar y continuar el show que hace todos los años Aníbal Mosa, pensando solamente en cuestiones personales, de alcanzar el poder en momentos deportivos delicados, donde hay que tratar de mantener la administración, así que me parecen muy inadecuadas y fuera de lugar, además de un director que está renunciado, no sé en qué posición habla de estas cosas, no sabe mucho de administración ni mucho de fútbol tampoco".

Finalmente, habló de su propia gestión: "Tenemos un proyecto que hemos venido implementado, del que estamos muy contentos y orgullosos, se ha progresado mucho, todavía falta, debemos preparar el centenario, remodelar el estadio, potenciar la gerencia deportiva. Si existe el ánimo mayoritariamente del directorio para continuar yo estoy dispuesto y encantado de dirigir al club".

Las elecciones para presidente en el directorio de Blanco y Negro serán el 26 de abril.