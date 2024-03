Alfredo Stöhwing: Estamos muy sorprendidos del mal trato que se le está dando a la institución

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se mostró apesadumbrado por la reducción de aforo para el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile programado para el domingo en el Estadio Monumental y consideró que las autoridades le están dando un "mal trato" al cuadro "popular".

"En cuanto a lo del público ha sido muy desilusionante, estamos sorprendidos del mal trato que se le da a la institución. La sanción a 13.000 personas, que en su gran mayoría son absolutamente inocentes de cualquier cosa, y alejando al público que son verdaderos hinchas del estadio, me parece pésimo. Hay que atacar a los violentistas y estamos dispuestos a colaborar en ese sentido; estamos muy desilusionados, se nos acumulan problemas deportivos y financieros", dijo.

Para el dirigente, "es una medida facilista, obviamente; estar sentados en un escritorio y decir que no entra tanta gente a tal lado es muy cómodo, lo difícil es perseguir a los violentistas y en eso tenemos que colaborar todos y ponernos a trabajar".

"En los partidos que hemos organizado nosotros la gente se ha portado bastante bien, nuestra hinchada, así que esperamos que entiendan eso", dijo sobre la apelación a la sanción del Tribunal de Disciplina.

Stöhwing anticipó que para el choque del domingo con los azules "estamos tomando todas las medidas de seguridad y redobladas, vamos a tener 500 guardias y sin público visitante, esperamos que la gente colabore y se porte bien".

"Siempre uno puede hacer las cosas mejor; he pensado bastante hacia atrás, el último tiempo, mucho atrás, no sé qué errores se han cometido, algo se debe haber hecho para que se llegue a esta instancia, creo que el problema es muy antiguo, agravado por las circunstancias de seguridad del país, pero qué más podemos hacer nosotros no se me ocurre", siguió.

"Hemos hecho todo lo posible, siempre hemos condenado, siempre hemos estado llanos a tomar cualquier medida que ayude para evitar la presencia violentista y no se me ocurre qué más podríamos hacer para colaborar en ese sentido como la institución deportiva que somos", cerró.