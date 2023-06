Alfredo Stöhwing: Si uno tuviera más recursos por supuesto que todo sería más fácil

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió a la eliminación de Colo Colo de Copa Libertadores y abordó las dificultades para contratar refuerzos, además de analizar el escenario deportivo del equipo.

"Ahora hay que ponerse a pensar en la Sudamericana. El hincha me gritonea con cierta justicia, porque se desahoga, pero uno tiene que tener calma y seguir haciendo las cosas bien. Las cosas no se obtienen de un momento a otro", dijo a las afueras del Estadio Monumental.

"Venimos de demasiados años en que el fútbol chileno y Colo Colo no pasan de ronda. Vamos a seguir con los planes para seguir adelante y darle satisfacciones a los hinchas. Espero una buena Sudamericana y un buen segundo semestre del Campeonato", sumó.

"No metemos goles. Dominamos ampliamente el partido... no voy a decir que jugamos bien, porque no se ganó, pero claramente nos faltó gol. Hay que profundizar eso y conversar con el cuerpo técnico y la gerencia deportiva", indicó respecto a posibles incorporaciones.

"Si uno tuviera más recursos por supuesto que todo sería más fácil. Por lo tanto, hay que combinar los factores de recursos, disponibilidad de jugadores, de cupos, lesiones. Hay muchos factores a analizar. No hay que precipitarse, hay que trabajar con visión a largo plazo. Hace muchos años que viene pasando esto en el fútbol chileno y estamos inmersos en eso", finalizó el mandamás de la concesionaria.