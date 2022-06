Alfredo Stöhwing: Tenemos un gran plantel, con juveniles de mucho futuro

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que maneja Colo Colo, habló junto a La Tercera sobre la previa del debut en Copa Sudamericana, refiriéndose a la conformación del plantel para el segundo semestre del 2022 y a los jugadores provenientes de la cantera.

"Tenemos un gran plantel con juveniles de mucho futuro. Esta puerta se abrió para contratar tres alternativas, lo conversamos con Gustavo Quinteros e hicimos todos los esfuerzos. Solo hace un par de días pudimos contratar a un extranjero y trataremos de ver la opción de algún otro, pero no está fácil", comentó.

El cuadro dirigido por Gustavo Quinteros debutará el martes 28 por Copa Sudamericana, como local ante Internacional de Porto Alegre, con tan solo un refuerzo inscrito para la competencia, el argentino Agustín Bouzat.

Respecto a la opción de sumar más jugadores de cara a la segunda mitad del año, el mandamás de Colo-Colo fue claro: "Seguiremos viendo si surge una alternativa, pero no queremos contratar por contratar, ya hemos visto en el pasado que no resulta bien eso. Queremos que lleguen jugadores que sean un aporte y no tapar juveniles por taparlos", explicó.

Además, se refirió a sus primeros meses a cargo del cuadro "albo": "Muy movidos, bastante intensos. Todo repercute mediáticamente. Llegando me tocó la participación en Copa Libertadores, los viajes, los temas de seguridad. Después vino el tema de los refuerzos, que siempre tiene tanta connotación periodística. De repente, el día a día no deja concentrarse en los temas a mediano plazo, pero ha sido un honor y un orgullo para un colocolino como yo".

Finalmente, tras el cambio de sponsor a una casa de apuestas, señaló: "En ligas de Europa más del 50 por ciento de los equipos tiene de sponsor a casas de apuestas. Me parece bien mientras sea una actividad legítima sujeta a las leyes. Ellos están ligados al deporte y al fútbol, así que bienvenidos.