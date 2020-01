Aníbal Mosa anunció "precios populares" para el amistoso de Colo Colo ante Godoy Cruz

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dijo que recibió la venia de la Intendencia para que Colo Colo juegue este viernes un amistoso ante Godoy Cruz de Argentina como preparación para los desafíos del cuadro albo de este 2020.

"Nos acaban de confirmar que tendremos un amistoso el viernes a las 19:30 horas (22:30 GMT) con Godoy Cruz en el Estadio Monumental. En la próximas horas se lanzará la venta de entradas, las que serán muy baratas para que puedan concurrir todos los colocolinos", expresó tras la reunión de directorio de este martes.

"El equipo se está aceitando para llegar de la mejor manera posible a jugar la Copa Libertadores. Tomaremos las medidas de seguridad correspondiente y solicitaremos 30.000 personas porque serán precios populares", agregó.

Así, el encuentro ante el equipo mendocino, lo hinchas podrán comprar boletos para Galería a 2.000 pesos, para Cordillera a $3.000, para Océano $4.000 y para Rapa Nui a $10.000.

Mosa también contó que en la reunión se aprobó "un presupuesto importante para cambiarle la iluminación al Estadio Monumental para que reúna los estándares FIFA. Costará alrededor de un millón de dólares".

La llegada del centrodelantero

Sobre la contratación de un centroatacante, Mosa recalcó que "estamos viendo tres alternativas reales en este momento... No me gusta dar nombres, pero puedo decir que de las tres alternativas que tenemos arriba de la mesa y por las que hemos hecho propuestas formales y serias, la que llegue primero es la que vamos a tomar".

"Para la Copa Chile debemos tenerlo sí o sí, para nosotros no es un partido más y queremos ganar ese torneo. Hoy estamos enfocados en el centrodelantero y el directorio está abierto a que después pueda llegar algún otro refuerzo, pero primero vamos a cerrar la llegada del 9, porque queremos armarnos para hacer una buena Copa Libertadores", agregó.

Finalmente, ante la postura de Unión Española de no querer presentarse a jugar semifinales de Copa Chile, apuntó: "creo que lo que corresponde es que nos presentemos los cuatro equipos, esta actividad se trata de jugar a la pelota. Nosotros no somos la ANFP y no estamos para hacer un juicio de valor".