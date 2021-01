Aníbal Mosa: Esteban Paredes me manifestó que el plantel decidió no aceptar el bono

El presidente de Blanco y Negro, Anìbal Mosa, contó que los jugadores decidieron rechazar el millonario bono que él pretendía darle al plantel si lograban evitar el descenso, algo que le comunicó el capitán Esteban Paredes.

"El directorio voto en contra del otorgamiento del bono, pero así son los directorios y las democracias. Una vez ocurrido esto me acerqué al capitán Esteban Paredes y le dije que ratificaba el compromiso que tuve con ellos para que no trejera algún tipo de conflicto", indicó el dirigente.

"El me manifestó que ellos (los jugadores) tuvieron una conversación y decidieron que no iban a aceptar el bono. Igual le manifesté que más allá de lo que haya decidido el directorio el compromiso está ahí, pero me repitió que no me preocupara que estaban en todas conmigo y que ya no se hablara del tema del bono", agregó.

Este mismo jueves, el directorio votó en contra de la intención de Mosa, ganando por 6-3 el rechazo al pago del bono por 300 millones de pesos, a repartir en el plantel, por sostener la categoría.

Otra situación muy criticada en torno al bono fue la desvinculación de varios funcionarios. El directivo aseguró al respecto que "las personas despedidas fueron siete, y ellas tienen que ver con la opreación del estadio, algo que hoy no existe porque no tenemos público, no sabemos cuando vamos a volver a tener gente. Eliminamos una parte de la estructura operativa del estadio, si teníamos a una persona en la boletería, y no se están usando, esa persona ya no puede estar más".

"Tenemos la responsabilidad de dejar a esta tremenda institución en Primera"

Por otro lado, el presidente de Blanco y Negro se refirió al momendo del equipo y aseguró que "estamos muy preocupados, seguimos con la misma disposición a seguir trabajando para sacar esto adelante, personalmente creo que no vamos a descender. Con el cuerpo técnico y los jugadores sacaremos esto adalante".

"Lo que ocurrió en Valparaíso (derrota 3-0 ante Santiago Wanderers) fue muy duro porque veníamos jugando bien. Es doloroso porque los jugadores tienen más condiciones que ayer no se dieron. Lo que nos tiene que preocupar es concentrarnos en Everton. Tenemos varias batallas por delante", agregó.

Finalmente, Mosa advirtió que "uno siempre espera más, pero creo que endosarle toda la responsabilidad a él o los dirigentes es injusto. Tuvimos problemas en los físico, dificultades con las lesiones, pero se nos ha puesto la cosa cuesta arriba y situaciones que creímos que no iban a golpear tanto lo hicieron. Tenemos toda la responsabilidad de dejar a esta tremenda institución en la Primera División".