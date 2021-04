Aníbal Mosa estudia la opción de frenar remate de sus acciones en Blanco y Negro

Tras el anuncio del bloque Vial de rematar el 32,5 por ciento de su propiedad de Blanco y Negro, Aníbal Mosa sostendrá esta noche una reunión clave junto a sus asesores para determinar sus pasos a seguir, antes del remate de sus acciones programado para el martes 13 de abril.

Paul Fontaine, asesor financiero del empresario, confirmó Al Aire Libre PM que la opción de frenar el remate existe.

"Claro que se puede, aunque no digo que lo haremos. Es algo que vamos a analizar. Un camino es no hacer nada, dejar el remate para el martes y ver cómo le va al del lunes, otro camino sería postergar el remate y el tercer camino sería anular el remate. Son decisiones qué hay que tomar con calma", explicó el economista.

Respecto a la opción de aumentar la participación de Aníbal Mosa en Blanco y Negro, Fontaine lo descartó de plano.

"La Ley de OPAS impide tomar el control de esta manera. Aníbal no es candidato ni puede comprar esas acciones, estaría llegando al control sin hacer un oferta pública de adquisición de acciones. Es un camino excluyente. Aníbal no puede subastarlas, ya que es ilegal y no vamos a hacer cosas ilegales", advirtió.

Por último, el ex director de la concesionaria, quien definió como "interesante y poco creativo" el remate del bloque Vial, aseguró que esa venta de acciones del día lunes no tiene vuelta a atrás. "El remate de ellos lo hicieron en el límite de hora y ya no lo pueden retirar según las normativas de la Bolsa de Comercio. Por lo cual la intención de venta de ellos es seria de verdad".

La corredora Larrain Vial agendó para este lunes 12 de abril a las 14:30 horas el remate del 32,5 de acciones del bloque Vial con un precio de 270 pesos cada una. En tanto, la corredora del Banco Santander fijó para el martes 13 abril a las 12:30 horas el remate del 35 por ciento de acciones con un valor de 300 pesos por papel.