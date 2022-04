Aníbal Mosa: La gente cree que le hice la cama a Valladares

Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro, se refirió a la salida de Edmundo Valladares de la presidencia de la concesionaria, asegurando que lo apoyó y que le faltó ser más generoso en su gestión.

En diálogo con ESPN F90 Chile, Mosa expresó: "Hace unas semanas me mencionaron la opción de que Edmundo siguiera como presidente y Alfredo Stöhwing fuera vicepresidente y yo la apoyé, por eso me llamó la atención lo que pasó hoy. Llamé a Valladares y él me dijo que jamás le presentaron la posibilidad de ser presidente".

Además, añadió que "en el año que estuvo Edmundo en la presidencia y Edison Marchant en la vicepresidencia, lo apoyé en el 99,9 por ciento de las cosas, en contratación de jugadores y otros temas internos. De hecho, le ofrecí mis votos cuando fueron a buscar a Marcelo Moreno Martins".

En la misma línea, el dirigente expresó que "no estoy detrás de ningún cargo en Colo Colo, la gente cree que le hice la cama a Valladares", agregando después que al ex presidente de ByN "le faltó generosidad".

"NO ESTOY DETRÁS DE NINGÚN CARGO EN #COLOCOLO"#ESPNF90Chile Aníbal Mosa: "Del año que lleva Edmundo Valladares y Edison Marchant, el directorio y yo hemos apoyado el 99% de lo que han propuesto". pic.twitter.com/u01SD4WEzC — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) April 26, 2022

Valladares salió este lunes como timonel de la concesionaria y este martes se conocerá al nuevo presidente en reunión de diirectorio.