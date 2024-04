Aníbal Mosa y el gran objetivo en su nuevo mandato: Dentro de nuestra visión es tener un nuevo estadio

Aníbal Mosa, el nuevo presidente de Blanco y Negro, la Sociedad Anónima que rige los destinos de Colo Colo, se refirió apenas fue electo a los desafíos y temas que tendrá su administración que se enmarcará en el centenario del club.

El máximo accionista se refirió a este regreso a la presidencia de a concesionaria. “Es un tremendo honor volver a dirigir la institución social y deportiva más grande del país y esperamos tener un desarrollo y un buen trabajo en común en todos”, expresó en rueda de prensa.

Qué acuerdo tuvo con Colo Colo para ser electo

“Con el club Social no pasó por una negociación, si no por puntos en común, como el trabajo del estadio, lo deportivo. Acabamos de tener una reunión con el plantel y el cuerpo técnico y les dijimos que lo más importantes es lo deportivo. Yo no le daría el nombre de negociación, le diría visiones colocolinas de cara a los cien años”, refirió.

Qué pretende en su dirección

“En cuanto a lo que pretendemos es un directorio de unidad, tenemos que tener una mirada en común de cara a los cien años, espero que la unidad sea un sello y que estemos involucrados juntos en todos los temas", apuntó Mosa.

El Estadio Monumental

“Lo del estadio es un tema siempre candente y dentro de nuestra visión junto al club social es tener un nuevo estadio, y eso lo quieren tener todos. Esperemos en mayo, en la primera reunión de directorio poner énfasis. Luego tener una maqueta y poner la primera piedra pronto”.

Además Mosá reseñó que respecto al estadio debe verse lo inmediato y lo de mayor plazo. “Debemos tener una agenda corta y larga. Los baños, los accesos que se pueden mejorar bastante, cosa que el colocolino vea esas mejoras rápido y luego entrar al proyecto de tener un estadio nuevo, y eso no es sólo con la cancha, si no que con todo lo que lo rodea como entra, salida, accesos”, apuntó.



Qué será distinto esta vez de sus anteriores mandatos.

“Primero estamos más viejos. Las dos veces anteriores que me tocó, la primera fue muy buena, ganamos campeonatos. La segunda nos tocó el estallido social y la pandemia que no dejó títere con cabeza, y esa vez con Harold Mayne-Nicholls nuestra idea era el proyecto del estadio, y volveremos en eso. Lo mismo el fútbol, todo lo que sea reforzar lo formativo, femenino y primer equipo estaremos tras de eso”.

Cambios, evaluaciones y Borghi.

“Les voy a decir lo mismo que le dije a Jorge Almirón, los jugadores y los directores. Que no va a haber ningún tipo de cambio, nos vamos a abocar todo el apoyo a la parte futbolística. Estamos en momentos cruciales por llegar a los octavos de final de la Libertadores y meternos en la pelea por el título. En lo deportivo no habrá ningún cambio y lo de Claudio Borghi no es verdad, y con él no he tenido ninguna conversación desde hace muchos años. Estamos bien los que hoy estamos en el club”.

¿Qué pasará con Morón en la gerencia deportiva?

“Antes de hablar con el presidente Camacho hablamos con Daniel y le dijimos que íbamos a apoyarlo, él está contento en ningún momento mostró un signo de abandonar, él me dijo ‘que no trabaja para ningún presidente. Trabaja para Colo Colo’ y eso me deja muy contento”

Director Eduardo Loyola

Un tema muy criticado fue la situación del director Eduardo Loyola, quien renunció hace un mes y ahora volvió a la mesa como vicepresidente. Fue el propio aludidor quien quiso referirse al tema. “Yo soy el director más antiguo, estoy acá desde el 2005. He trabajado con distintas administraciones, y hace un mes atrás se cumplió el plazo convenido con Aníbal, y soy de respetar mi palabra. Renuncié, y durante este mes miré a distancia lo que sucedía en el club. Me fui también porque discrepaba de quienes dirigían. No me quiero referir a las declaraciones que hizo una persona. ¿Y por qué vuelvo? Porque esta es una institución que es Chile y como vicepresidente quiero ayudar. Yo no veo quintas intenciones, podría estar en mi casa cuidando a mis nietos”.

Centenario

Aníbal Mosa también de lo que sucederá en abril del 2025, cuando Colo Colo cumpla cien años. “Vamos a conversar sobre la posibilidad de hacer una comisión para la celebración, con la idea de hacer una serie de actividades. Es un hito muy importante, y no sólo el 19 de abril, si no todo el mes. Que esas celebraciones no sean a puertas cerradas, que sea para todo el pueblo chileno. Y también como segundo hito dar el puntapié de poner la primera piedra ´para que estemos en fase de construcción del nuevo estadio que debe tener Colo Colo”

¿Tiene algún tapado, como Claudio Bravo?

“No hay ningún tapado, y hoy no está pensado ningún jugador que traer. Hoy está en mente mía ganarle a Calera y el 9 de mayo a Fluminense. Hoy día lo más importante es apoyar a este plantel y a esta gerencia deportiva”.

Fútbol femenino e infantil

“Nosotros fuimos los primeros en hacerle contrato a todo el equipo femenino y vamos a seguir en esa línea. Sin duda el fútbol femenino también es central, como el fútbol formativo y el del primer equipo. Todo el apoyo para ellas, y tal cual se lo dijimos a Jorge Almirón también las apoyaremos a ellas”.