Argentinos Juniors descartó fichaje de Gabriel Avalos en Colo Colo

Se cayó una de las opciones para la delantera de Colo Colo. El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, conversó con Al Aire Libre PM para descartar el fichaje del paraguayo Gabriel Avalos, asegurando que el ariete se quedará en La Paternal y renovará con el "Bicho".

"No hay ninguna oferta. No me llamó nadie, va a renovar acá", declaró el timonel de Argentinos Juniors, y sostuvo que no tiene intención de conversar ante un posible contacto de Colo Colo.

Avalos, de 31 años y seleccionado de su país, se convierte de esta forma en el tercer nombre descartado en la carpeta de Colo Colo, sumándose al ecuatoriano Miller Bolaños, quien no tiene en sus planes jugar por los Albos, y Ronnie Fernández, quien finalmente fichó en Universidad de Chile.

El miércoles, no obstante, será una jornada clave para el equipo, ya que en reunión de directorio de Blanco y Negro se fijarán las prioridades en la búsqueda del "9".