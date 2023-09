Atento Colo Colo: Dos clubes de la Serie A siguen de cerca a Pablo Solari

Clubes europeos están detrás de los pasos de Pablo Solari, delantero argentino de River Plate, que tuvo un paso por Colo Colo, club que aún tiene un porcentaje de su pase y que puede verse beneficiado.

Según informó Ekrem Konur, periodista turco especializado en el mercado de fichajes, el "Pibe" está en el radar de dos conjunto de la Serie A de Italia.

🚨2 club from the Italian Serie A is monitoring the situation of River Plate's 22-year-old winger Pablo Solari. 🇦🇷 🔴⚪ #River pic.twitter.com/KxnqF9viGF