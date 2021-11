Bolados: Celebré más salvarme del descenso con Colo Colo que salir campeón con la UC

El delantero de Colo Colo Marcos Bolados comentó su carrera y aseguró que tiene un mejor recuerdo en el "Cacique" que en Universidad Católica, club con el que logró un título del Campeonato Nacional en 2018.

Bolados dijo en el programa "Sabor a Gol" de TNT Sports que "celebré más el salvarnos del descenso con Colo-Colo que ganar la copa con la Católica. Fue un momento trágico para nosotros y salir de ahí fue tranquilizador. Verle la cara a mis compañeros que sufrían. Fue más que lo otro, para mí. Veníamos super mal. Al final, fue como si hubiéramos ganado un campeonato".

Además, comentó su posibilidad de arribar a Universidad de Chile antes que a los "albos": "Me llamaron de Colo-Colo y había otro equipo interesado en mi pase: Universidad de Chile. La U me estaba coqueteando y hasta el último minuto me contactaron. Me ofrecieron más plata y todo, para convencerme, pero yo quería venir a Colo-Colo, era un sueño".

Finalmente, reconoció que su ídolo de infancia era Ronaldinho y que el rival más difícil de enfrentar que le tocó fue Jean Beausejour: "Siempre me gustó jugar contra Jean, es el defensa más difícil en pasarse del fútbol chileno. Es grande y potente. Era el mayor desafío pasarse o tratar de pasarse a Bose. La semana previa, si sabías que tenías que enfrentarlo había que prepararse".

Bolados y Colo Colo viven una lucha descarnada con la UC en la lucha por ganar el título del Campeonato 2021, ya que ambos elencos están igualados en puntaje. Al "popular" le restan dos partidos ante Unión Española (en casa) y Deportes Antofagasta (en el norte), además de una eventual definición ante los "cruzados".